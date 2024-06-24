شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يدرس مباريات زد إف سى بحثاً عن استعادة الانتصارات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات زد إف سى الأخيرة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة مجدى عبد العاطى بحثاً عن استعادة الانتصارات بالجولة المقبلة للدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة زد إف سى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 22.

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه على حمدى في مباراة زد إف سى المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف، وتعرض على حمدى لاعب خط وسط الطلائع للطرد في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32.



سجل هدف فريق طلائع الجيش الوحيد جودوين شيكا فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

نجح سيراميكا في الفوز على نادي الإتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وأخيراً تعادل مع سموحة 2-2.