شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية لـ أون تايم سبورت: الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎فجّر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، مفاجأة بأن نادي الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، رغم كونه بطل المسابقة في الموسم الحالي.

‎وقال دياب، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع سيف زاهر لبرنامج "ملعب أون تايم": "قرار فيفا هو أن أي ناد لديه أزمة قيد لن يُشارك في البطولة الأفريقية، وبالتالي الزمالك عليه حل الأزمة قبل 30 يونيو، والزمالك معرّض لإيقاف القيد لمدة 3 فترات، بسبب لاعبه السابق خالد بو طيب والمدرب الأسبق باتشيكو".

وأضاف: "الذي يتحمل الخسائر المادية، حال عدم إقامة المباراة، الطرف الذي لن يحضر اللقاء، نادي الزمالك أعلن رفضه خوض مباريات الدوري المصري، خاصة الدور الثاني من المسابقة، إلا بعد انتهاء مواجهات الدور الأول لجميع الأندية المتنافسة وبالتالي يتحمل ذلك".

‎وتابع: "لا توجد أي طلبات من الأندية المشاركة في الدوري، إلا طلبات خاصة بالتحكيم، ولا يوجد أي ناد تقدم بطلب رسمي يخص الجدول غير الزمالك، وحكم القمة تم الاتفاق معه من 15 يومًا، بيريرا كان رافض المبدأ، لكن لائحة الرابطة ليست موجودة معه، وبالتالي تدخلنا لتنفيذ مطلب النادي الأهلي، وهذا ما سنفعله مع الزمالك لو طلب أو أي ناد آخر".

‎واختتم دياب تصريحاته قائلا: "عندنا اجتماع مع الرعاة بشأن مناقشة تصور الموسم المُقبل، الكرة صناعة ولا يوجد شيء اسمه إلغاء الدوري، عندنا مشاكل متراكمة نريد تعديلا كاملا في لوائح الكرة وتنظيم المسابقات بشكل جديد، وسنجتمع اليوم الساعة 3 عصرًا، لنضمن تعاقدات الأندية في الموسم المُقبل والأسبوع المُقبل سنجتمع مع الأندية لطرح التصور عليهم".