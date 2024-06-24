شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الـ"27" للدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الاثنين، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة في الرابعة عصراً، ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على فاركو فى السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت يستضيف الداخلية نظيره زد.

مواعيد مباريات الجولة الـ"27" لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 24 يونيو

البنك الأهلى & بلدية المحلة..4 عصراً

الداخلية & زد إف سى..7 مساء

فاركو & الاتحاد السكندري..7 مساء

الثلاثاء 25 يونيو

الأهلى & الزمالك..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.