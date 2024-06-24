شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر مهاجمى الأهلي من إضاعة الفرص السهلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالإثنين، 24 يونيو 2024 02:30 ص
وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة الانتشار والتمركز الجيد داخل الملعب وعدم ارتكاب الأخطاء التى قد تكبد الفريق خسارة نقاط وتهدد مشواره فى الحفاظ على درع الدوري، كما حدث فى مباراة الدور الأول التي شهدت خسارة الفريق الثلاث نقاط بسبب أخطاء فردية ساذجة، وحثهم على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الغريم وعدم منحه فرصه لتهديد المرمى.
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.
ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
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