شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر مهاجمى الأهلى من إضاعة الفرص السهلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع لاعبيه خلال التحضير لمباراة القمة، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد وعدم إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى المنافس فى مباراة القمة القادمة أمام الزمالك، وطالبهم أيضا باستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الغريم وترجمتها إلى أهداف، من أجل تسهيل مهمة الفريق الأحمر في الخروج بالثلاث نقاط.

وحث كولر لاعبي الأهلي على الانتشار والتمركز الجيد داخل الملعب وعدم ارتكاب الأخطاء التى قد تكبد الفريق خسارة نقاط وتهدد مشواره فى الحفاظ على درع الدوري، كما حدث فى مباراة الدور الأول التي شهدت خسارة الفريق الثلاث نقاط بسبب أخطاء فردية ساذجة، وحثهم أيضا على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الغريم وعدم منحه فرصه لتهديد المرمى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.