شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر للناشئين ينطلق 3 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

اتفق أحمد الكاس ، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، مع اتحاد الكرة على انطلاق معسكر الفراعنة الصغار 3 يوليو المقبل. ويجهز أحمد الكاس على إقامة معسكر للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية فى هذه السن لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب، أسوة بما فعله وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب.



ويشارك منتخب الناشئين فى شهر نوفمبر المقبل ببطولة شمال أفريقيا الرسمية والتي تعد هي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين المقررة العام المقبل.



ونجح منتخب الناشئين فى حصد لقب بطولة شمال أفريقيا الودية التي أقيمت في الجزائر، وذلك بعد تصدر الفراعنة الترتيب النهائي لمنتخبات البطولة التي شهدت مشاركة منتخبات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.