شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف فى صدارة هدافى الدوري قبل مباريات الجولة الـ"27" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز مع استكمال مباريات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.

وتقام اليوم، الاثنين، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة فى الرابعة عصرا، ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على فاركو فى السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت يستضيف الداخلية نظيره زد.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.

حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 25 مباراة في الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف.