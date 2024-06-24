شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء ينتظر عرضاً خليجياً للرحيل عن الزمالك نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمود علاء مدافع الزمالك عرضًا من أحد الأندية الخليجية للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر، حيث يرحل اللاعب عن الزمالك نظرًا لانتهاء تعاقده بنهاية الشهر الجارى.

ومن المنتظر أن يرحل محمود علاء عن الزمالك بنهاية الشهر الجارى، ولم ينتظر اللاعب انتهاء الموسم حتى يحصل على فترة راحة كافية، ويتمكن من الانضمام لناديه الجديد وبداية فترة الإعداد معه.

وخرج محمود علاء من حسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك فى الفترة الأخيرة، رغم تعافيه من الإصابة، إلا أن المدرب يعتمد على حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد فى خط الدفاع، وبديلهما مصطفى الزنارى والفلسطينى ياسر حمد، لذا بات رحيل اللاعب نهاية الموسم شبه مؤكد.