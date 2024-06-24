الامارات | أمريكا تهزم بوليفيا بهدفين في كوبا أمريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب "دالاس كاوبويز"، حيث تمكن كريستيان بوليسيتش، من التسجيل المبكر لصالح منتخب أمريكا بطريقة رائعة في شباك بوليفيا، في الدقيقة 3 من بداية المباراة، وأحرز فولارين بالاوجن، هدف أمريكا الثاني، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من بوليسيتش عند الدقيقة 44.

وأحرز فولارين بالاوجن هدفاً ثالثاً لـ أمريكا عند الدقيقة 53، لكنه تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وتوالت المحاولات الأمريكية على مرمى بوليفيا، وأهدر بوليسيتش وبيبي فرصاً عديدة لتسجيل الهدف الثالث وسط تألق من الحارس البوليفي جييرمو فيسكارا.

وبهذا الفوز، أحرز منتخب أمريكا أول 3 نقاط في مباريات المجموعة الثالثة، بينما ظل المنتخب البوليفي في المركز الأخير دون نقاط.