شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بالدوري للمرة السادسة فى تاريخه أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

توج الزمالك بطلا للدورى المصري للمرة السادسة فى تاريخه بعد فوزه على الأهلى فى مباراة القمة رقم "62" بهدفين مقابل هدف فى مثل هذا اليوم 24 يونيو 1988.



توج الزمالك بطلا للمسابقة بفارق الأهداف عن الأهلى بعدما تساوى الفريقان فى عدد النقاط برصيد "53" نقطة فى الأسبوع الأخير من المسابقة، تقدم شمس حامد للأهلى فى الدقيقة "22"، وتعادل أحمد الشاذلى قبل نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى أضاف نبيل محمود هدف البطولة فى الدقيقة "53" فى شباك إكرامى.



تشكيل الزمالك فى هذه المباراة كان مكونا من: أيمن طاهر، بدر حامد، إبراهيم يوسف، نبيل محمود، أحمد رمزى، رضا عبدالعال (محمد جنيدى)، حمادة عبداللطيف، محمد حلمى، هشام إبراهيم، أحمد الشاذلى ( زكريا ناصف)، طارق يحيى.



تشكيل الأهلى: إكرامى الشحات (ثابت البطل)، علاء عبدالصادق، محمود صالح، هانى رمزى، محمد سعد، أسامة عرابى، حمدى أبو راضى، بدر رجب، محمد عبدالجليل، شمس حامد (عادل عبدالرحمن)، حمادة المصرى.



أدار المباراة الحكم جوزيه ماريا، وأشهر البطاقة الحمراء للظهير علاء عبد الصادق فى بداية الشوط الثانى.



وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ80 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.