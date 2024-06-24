شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستطلع رغبة معتز زدام لتفعيل بند الشراء يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسؤولو النادي المصري جلسة خاصة مع التونسي معتز زدام لاعب الفريق لمعرفة موقفه النهائي ورغبته من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي، لتفعيل بند الشراء الموجود في عقده مع النادي، بعد تألقه مع المصري وبات من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق.

وكان المصرى قد نجح فى ضم التونسى معتز زدام خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع بند يتيح للنادى البورسعيدى شراء اللاعب مقابل سداد 300 ألف دولار للترجى التونسى.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.