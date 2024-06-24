شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز قيمة تفعيل بند شراء محمد شحاتة من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز نادى الزمالك قيمة تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش، حيث استقر الزمالك على شراء اللاعب بشكل نهائى من الطلائع بعد تقديم أوراق اعتماده خلال فترة استعارته.

ومن المقرر أن يسدد الزمالك 10 ملايين جنيه قبل نهاية 30 يوليو المقبل، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه قيمة متأخرات من صفقة عمرو السيسى.

ويتواصل مسئولو الزمالك مع نظرائهم بالطلائع لوضع الرتوش الأخيرة فى تفعيل بند شراء اللاعب، خاصة وإن هناك بند فى عقد استعارة اللاعب يتيح لنادى الطلائع بيع شحاتة لأى فريق أخر حال مشاركته فى أولمبياد باريس 2024.

ويغيب محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو.