شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب بيرسى تاو وعمر كمال عن الأهلى فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب الثنائي بيرسي تاو وعمر كمال لاعبي الأهلي عن مباراة فريقهما أمام الزمالك في قمة الدوري، بسبب الإصابة حيث يعاني تاو من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده فى معسكر جنوب أفريقيا الأخير، بينما يشكو عمر كمال من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

وبدأ مارسيل كولر ترتيب أوراقه على استبعاد الثنائي من حساباته، على أن يضع في حسبانه لاعبين آخرين لتعويض غيابهما، حيث لا توجد أي مشاكل لديه مع توافر بدائل بيرسي تاو مثل رضا سليم وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وكريستو، بينما يوجد محمد هاني لتعويض غياب عمر كمال، وكذلك طاهر أو أكرم توفيق، اللذين يجيدان اللعب في مركز الجبهة اليمنى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.