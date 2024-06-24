شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى ضيفاً ثقيلاً على الداخلية فى رحلة استعادة التواجد بالمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

يحل زد إف سى ضيفا ثقيلا على الداخلية في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريق الشرطى الذي يرغب في غسل أحزانه وتدارك الهزيمة الأخيرة من الأهلي بهدفين مقابل هدف، من خلال الخروج بالثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين.

بينما يبحث زد إف سى مواصلة عروضه القوية لاستعادة تواجده في المربع الذهبي للمسابقة.



ويحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 15 نقطة فقط، وأمامه مهمة ثقيلة ومرهقة لضمان البقاء في دوري المحترفين، بينما يحتل زد المركز السادس برصيد 38 نقطة ويرغب فى انهاء الموسم بالمربع الذهبي في أول مواسمه بالدوري الممتاز.