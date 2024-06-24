شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يصطدم بالاتحاد السكندري فى برج العرب بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فاركو نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، في مباراة صعبة على صاحب الارض الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية، وتعويض الهزيمة الأخيرة من الزمالك بثنائية، فيما يبحث زعيم الثغر عن تحقيق نتيجة إيجابية أيضا لتعويض الهزيمة الأخيرة من الأهلي بهدف نظيف.



ويحتل فريق فاركو المركز الـ15 برصيد 22 نقطة ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر في جدول الدوري، من أجل تأمين بقائه في الدوري المصري الممتاز وتفادي الهبوط إلى دوري المحترفين، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 38 نقطة ويبحث عن استعادة عروضه الطيبة في الدوري.

ويستعيد فريق الاتحاد السكندري جهود الثنائي كريستوفاو مابولولو وعمر الوحش لاعبي الفريق، بعدما غابا عن مباراة الأهلي الأخيرة بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث.