شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع اليوم الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية لمباراة القمة أمام الزمالك اليوم، الاثنين، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق، استعدادا لخوض القمة، حيث يضع مارسيل كولر الرتوش الأخيرة على خطة الفريق الأحمر قبل خوض لقاء الغد، ويعكف على تحفيظ عبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها وأهمها استغلال الثغرات في صفوف الزمالك والوصول إلى مرماه بسهولة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.