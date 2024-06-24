شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة شكاوى الأندية من الأخطاء التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم، الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها شكاوى أكثر من نادٍ من الأخطاء التحكيمية المتكررة.

ومن المقرر أن يستدعى مجلس إدارة اتحاد الكرة البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية للاستماع إليه بعد هجوم الأندية على الحكام، بداعى تراجع مستواهم مؤخرا، وتكرار الأخطاء.

على صعيد متصل، يناقش روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مع اتحاد الكرة مصير اللاعبين الستة الذين رشحهم لاختيار 3 منهم للمشاركة فى أولمبياد باريس، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمود تريزيجيه جناح طرابزون سبورت التركي كما يرغب الخواجة فى ضم حارس مرمى فى حالة وجود أزمة فى ضم أى لاعب من هذه الأسماء.

ويرغب ميكالي فى حسم الأمر خلال الساعات المقبلة خاصة أنه سيتم ارسال القائمة النهائية يوم 3 يوليو المقبل.

ووفقا للائحة الأولمبياد، فالقائمة النهائية لكل فريق تضم 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبًا لإصابة أي لاعب.

وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.