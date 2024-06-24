شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستدرج بلدية المحلة فى موقعة الهروب من الخطر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين في مشوارهما للهروب من منطقة الخطر والتواجد في المنطقة الدافئة بجدول الدوري، حيث استعد البنك الأهلي صاحب الأرض جيدا من أجل الخروج بنقاط المباراة الثلاث، بينما استعد البلدية من أجل تصحيح أوضاعه في تلك المباراة ووقف سلسلة النتائج السلبية.



ويحتل البنك المركز الـ14 برصيد 24 نقطة ويبحث عن الفوز لتحسين مركزه في جدول الدوري، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ16 برصيد 22 نقطة ويمني النفس في الخروج ولو بنقطة تساعده على الخروج من مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع الجونة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".