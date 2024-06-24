شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يكشف عن إصابته فى الركبة بعد انتهاء موسم الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصطفى عسل ، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة العظماء الثمانية الأخيرة بالموسم المنقضي، والتي حصد وصافتها عقب الانسحاب من المباراة النهائية بسبب الإصابة، ليتوج علي فرج باللقب.

وأجبر عسل على الانسحاب من المباراة النهائية بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد مرور 17 دقيقة فقط من اللقاء، وكشف عسل أن تلك الإصابة جاءت في أربطة الركبة.

وكتب مصطفى عسل عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، "نهاية صعبة لموسم جيد، حان الوقت الآن للاستمتاع بالإجازة بعد انتهاء الموسم واستعادة قوة أربطة الركبة مرة أخرى".



مصطفى عسل



وفاز علي فرج في الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية، على مواطنه مصطفى عسل بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 5-2 retired.