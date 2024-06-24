موعد مباراة إسبانيا وألبانيا اليوم في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب إسبانيا اليوم الإثنين، مع خصمه منتخب ألبانيا، بملعب "اسبرت أرينا"، حيث يلتقي المنتخبان بالجولة الثالثة من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الثانية، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية ضمن منافسات يورو 2024 بجانب كل من، إيطاليا وألبانيا، بالإضافة إلى كرواتيا.

موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في يورو 2024

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وألبانيا في يورو 2024

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

معلق مباراة إسبانيا وألبانيا في يورو 2024

سيعلق علي محمد علي على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1.

ترتيب المجموعة قبل صدام اليوم

إسبانيا – 6

إيطاليا – 3

ألبانيا – 1

كرواتيا – 1

حكم مباراة إسبانيا وألبانيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: السويدي جلين نيبيرج.

حكم مساعد أول: السويدي محبود بيجي.

حكم مساعد ثانِ: السويدي أندرياس سودركفيست.

حكم رابع: الأوكراني ميكولا بالاكين.

حكم تقنية الفيديو: الألماني كريستيان دينجيرت.