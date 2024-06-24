شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يترقب موقف مصطفى محمد قبل إعلان ثلاثى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب البرازيلي روجيرو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، الموقف النهائي لمصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وإمكانية لحاقه بأولمبياد باريس بعد تعرضه لإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته مع المنتخب الأول أمام غينيا بيساو، في المباراة التي أقيمت يوم 10 يونيو الجاري، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.



ويتواصل مسئولو منتخب مصر الأولمبى مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، لمتابعة حالة مصطفى محمد، ومعرفة الموعد المتوقع لاكتمال جاهزيته، وبناءً عليه تحديد موقف اللاعب من التواجد مع الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.



ويضع ميكالي المهاجم الدولى مصطفى محمد على رأس اللاعبين الكبار المرشحين للانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس، لقيادة خط هجوم المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.