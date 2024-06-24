شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد القوة الضاربة للأهلي أمام الزمالك فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة القوة الضاربة لفريقه في مباراة القمة أمام الزمالك غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والحد من سياسة التدوير في تلك المباراة، نظراً لصعوبة وحساسية المباراة، وحاجة فريقه إلى الثلاث نقاط لاستكمال مشواره في المنافسة على حصد درع الدوري.

وينوي كولر عودة المجموعة الأساسية، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد عبد القادر للمشاركة الأساسية في مباراة القمة أمام الزمالك غدا، الثلاثاء، باعتبارها مباراة بثلاث نقاط ولا تقبل القسمة على اثنين، في طريقه لاستعادة صدارة الدوري التي يتربع على قمتها فريق بيراميدز بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يرغب كولر في حصد كل النقاط المتبقية له من المباريات المؤجلة والمباريات المتبقية لضمان تجاوز الفريق السماوي وتأمين الدرع المتوج به فى آخر نسخة.

وشهدت المباريات الماضية لجوء كولر إلى سياسة التدوير بين اللاعبين من أجل تخفيف ضغط المباريات على لاعبيه، خشية من تعرضهم للإجهاد أو الإرهاق، ولكنه استقر على عودة كل اللاعبين الأساسيين، في ظل رغبته في حسم لقاء القمة لصالحه والخروج بالثلاث نقاط بحثا عن الوصول للنقطة رقم 45 في مشواره بجدول الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري المصري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.