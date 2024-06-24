شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من كولر فى الأهلي بسبب أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، رحلة استكشاف فريق فاركو بمشاهدة مبارياته المحلية الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى تحسباً ليكون هو المنافس المقبل للمارد الأحمر، حال تمسك الزمالك بعدم خوض مباراة القمة، فى ظل توالى ارتباطات الأهلى بمباريات مهمة فى صراعه مع بيراميدز على صدارة المسابقة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وينتظر الإهلى مباراة مهمة أمام فاركو فى الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مباريات الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري المصري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.