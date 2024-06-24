شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة رنين لحارس الإسماعيلى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يجري محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى أشعة رنين اليوم، الأثنين، لتحديد موقفه من مباراة المصري البورسعيدى المقبلة فى الدوري.

وكشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي ، تفاصيل إصابة محمد فوزي، حارس مرمى الفريق، بعد خروجه مصابا من مباراة مودرن فيوتشر.

وقال الدكتور هشام، إن فوزي يعاني من شد فى العضلة الضامة، على أن يخضع الحارس للاختبار خلال 24 ساعة، لتحديد مدى جاهزيته لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى افى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق 7 فوز وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 31.

وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري فوزاً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على إستكشاف المصري البورسعيدى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.