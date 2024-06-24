شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي: لا أفكر فى الأرقام القياسية بالاسكواش وسيرينا ويليامز مثلي الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي ، صاحبة الـ 16 عاماً وبطلة العالم لناشئات الاسكواش، عن طموحاتها فى الاسكواش، بعد تقدمها للمركز الـ11 فى التصنيف العالمي متفوقة على أسماء كبيرة فى اللعبة تسبقها فى السن والخبرات.

ونجحت عرفي فى الفوز بأول ألقابها في رابطة اللاعبين المحترفين- بطولة اسكواش أون فاير المفتوحة البرونزية، التى أقيمت فى واشنطن – وارتقت بعدها إلى المرتبة رقم 11 عالميًا.

وقالت أمينة عرفي فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين، "أشعر أن اللحظة المفضلة لدي هذا العام ربما كانت عندما فزت بأول لقب لي في بطولة أون فاير المفتوحة في فبراير الماضي، كان الفوز بأول لقب لي فى الجولة العالمية عندما كنت فى السادسة عشرة من عمري أمرًا ضخمًا وكان يعني الكثير بالنسبة لي.

وأضافت، "أشعر أن مستواي تطور بدنيًا وفنيًا وذهنيًا منذ آخر مشاركة في بطولة العالم للناشئين، لقد لعبت العديد من البطولات هذا العام مما ساعدني على تعلم المزيد من الدروس وكذلك ما يجب تحسينه.

واصلت، أتمنى أن أكون طبيبة أسنان إذا لم أكن لاعبة اسكواش، كان هذا العام صعباً للغاية فيما يتعلق بالتنظيم بين المدرسة والاسكواش، لقد لعبت الكثير من البطولات وتغيبت لفترات طويلة من الوقت عن المدرسة، لذا كان علي أن أقوم بالعمل بمفردي أثناء البطولات والدراسة دون التواجد في الفصل.

وأوضحت عرفي أن مثلها الأعلى بطلة التنس سيرينا ويليامز الحائزة على 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

واختتمت بطلة العالم للناشئات، "أود أن أشكر والدي على كل ما يفعلونه من أجلي وعلى كل الدعم الذي قدموه لي، أود أيضًا أن أشكر مدربي على مساعدتهم ومحاولتهم جعلي لاعبًا أفضل، لا أفكر في تحطيم الرقم القياسي، بل أفكر أكثر في الرغبة في مواصلة الفوز بالألقاب، لذلك، من خلال الفوز بالألقاب، يأتي الرقم القياسي في النهاية.