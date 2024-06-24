اخبار الرياضه

حقيقة استقالة رابطة الأندية بسبب أزمة مباراة القمة

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي والزمالك - الدوري المصري

الأهلي والزمالك -

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة على أنهم لن يستقيلوا بسبب أزمة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك.

وأعلن مسئولو نادي الزمالك عن رفضهم خوض مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: “لن نستقيل من رابطة الأندية، ولماذا نستقيل هل فعلنا شيء خاطئ؟ نحن ننفذ اللوائح والقوانين”.

اقرأ أيضًا: تعليق عاجل من اتحاد الكرة بعد رفض الزمالك خوض مباراة القمة

وأضاف: “أحمد دياب جلس مع مسئولي الزمالك لأن هذا الوضع لا يليق بالرابطة ولا بالزمالك، ولو ثروت أخطأ يعتذر، لأنني لم أقصد التجاوز”.

واختتم: “ليس لدي مشكلة في حال شطب عضويتي من نادي الزمالك إذا كان ذلك الأمر سيحل من مشكلة الأبيض، كما أنني تعرضت للهجوم وأنا نائب محافظة عريقة”.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره الزمالك غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا