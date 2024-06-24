 بالأسماء.. 5 نجوم خارج الاهلي بنهاية الموسم

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على رحيل خمس نجوم عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقرر كولر رحيل كل من محمود الزنفلي الحارس المعار من الداخلية بسبب عودة الشناوي للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، كما قرر رحيل كل من خالد عبد الفتاح وأنتوني موديست وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو بسبب عدم القناعة الفنية بمستواهم.

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وطلب كولر تدعيم صفوف المارد الأحمر بخمس صفقات جديدة بدلًا منهم وهي في ماركز قلب الدفاع والظهير الأيسر ورأس الحربة والجناح.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته اليوم قبل مواجهة نظيره الزمالك غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة حصدها الأبيض من 20 مباراة.