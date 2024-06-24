شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحتفظ بالصدارة بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، والأخير بعد انتهاء موسم 2023-2024، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ44 على التوالي والـ254 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

واستقرت نور الطيب لاعبة وادي دجلة في التصنيف الرابع وبذلك يفرض الفراعنة سيطرتهم على أول 4 مراكز.



تصنيف الاسكواش



1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ نور الطيب

5ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

6ـ البلجيكية نيلي جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- روان العربي

10ـ الماليزية سيفا سينجاري