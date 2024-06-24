الامارات | آخر تطورات حالة اللاعب المجري فارغا بعد سقوطه المدوي في كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى المهاجم المجري بارناباش فارغا مرحلة الخطر بعدما تعرض لكسر في الوجه سيتطلب إجراء جراحة، وذلك عقب اصطدام عنيف خلال الفوز على اسكتلندا 1-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

ونُقل مهاجم فيرينتسفاروش المجري خارج الملعب على حمالة بعد تعرضه لسقطة عنيفة عقب تنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 68، وسقط اللاعب البالغ 29 عاماً بعنف على مؤخرة رقبته وتدخل زملاؤه لمساعدته فشكلوا دائرة حوله وبسطوا ملاءة بنية اللون بعدما بدا غير قادر على التحرك، وتدخل الطاقم الطبي بعد فترة تردد لإسعافه واجلائه من الملعب وسط تصفيق الجماهير واللاعبين الذين تأثروا بما حصل.

وقال الإيطالي ماركو روسّي مدرب المجر، في تصريح صحافي بعد المباراة "كان الوضع مربكاً، ما أخبرني به اللاعبون هو أنه في ذلك الوقت بدا أن بارني، لم يكن واعياً، لذلك كان الجميع قلقاً للغاية بشأن حالته وبشأن حقيقة وصول الأطباء متأخرين قليلاً، يمكننا أن نقول ذلك".

وتابع "لحسن الحظ، يمكننا الآن أن نقول بارني لم يعد في خطر، من المحتمل أن يخضع لعملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة لأنه أصيب بكسر هنا (يشير إلى خده ومحجر عينه)، إذا ذهبنا أبعد في المنافسة بالطبع لن يكون جزءاً من الفريق".

من ناحيته، كتب الاتحاد المجري لكرة القدم على "أكس" بعد اللقاء "حالة بارناباش فارغا مستقرة! لاعب المنتخب المجري موجود حالياً في أحد مستشفيات شتوتغارت! سنبلغكم على الفور إذا كانت هناك أي أخبار عن حالته!".

ووفقاً لتقارير قناة "ماجنتا تي في" الألمانية، كان فارغا واعياً ويتحدث عندما تم نقله إلى المستشفى في شتوتغارت.