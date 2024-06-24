الزمالك يخطر لاعبيه بالدخول في معسكر مغلق استعدادًا للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك إخطاء من المسؤولين بالدخول في معسكر مغلق الليلة، وذلك قبل موعد مباراة الأهلي بـ24 ساعة، وذلك رغم الإعلان بعدم خوض المباراة.

وكان الزمالك أخطر اللاعبين في وقت سابق بعدم خوض مباراة القمة، ولكن تم إبلاغهم في الساعات الأخيرة بالاستعداد للدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم، دون ذكر تفاصيل إضافية، إلا أن دخول المعسكر قبل لقاء القمة بـ24 ساعة فقط يدل على اقتراب الأزمة من الانتهاء خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أنه يجري الأن اجتماع ثلاثي اليوم بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الزمالك والرابطة لايجاد كافة الحلول الخاصة بالأزمة القائمة.

ويتمسك الزمالك بمطالبه، والتي كشف عنها من خلال بيان رسمي، عقب مباراته قبل الماضية أمام المصري البورسعيدي، والتي منها عدم خوضه لمباريات الدور الثاني إلا بعد استكمال باقي الفرق الأخرى لمباريات الدور الأول.

بيان رسمي من الزمالك

يستعد نادي الزمالك لإصدار بيان رسمي بعد قليل، للإعلان عن موقفه النهائي بشأن مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وعلمت الخليج 365 أن البيان سيتضمن موافقة الزمالك علي خوض مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك بعد الجلسة الثلاثية التي انعقدت ظهر اليوم الإثنين، بين كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد دياب رئيس الرابطة.

حيث أن الجلسة شهدت إخطار حسين لبيب بتنفيذ الطلبات التي أقرها في بيانه السابق، ومنها تعديلات في لجنة المسابقات ولجنة الحكام، مع فتح تحقيق في أزمات التحكيم المتكررة.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الأهلي من القمة

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخوض مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري الممتاز، في موعدها المحدد لها غدا الثلاثاء، دون النظر إلى تهديدات الزمالك بالانسحاب.

ورفض الأهلي الدخول في الأزمة المشتعلة بين الزمالك واتحاد الكرة ورابطة الأندية، لانه ليس طرفا في الخلاف، واكتفي بالتمسك بحقه في خوض اللقاء في موعده وعدم تأجيله.



ويختتم الفريق تدريباته اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداد للمواجهة بشكل طبيعي، قبل الدخول في معسكر مغلق، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأحد، عقب الانتصار على الداخلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من الانشغال بالخلافات التي تحاصر مباراة القمة، مطالبا من الجميع بالتركيز اليد على الاستعداد للقاء بكل قوة بعدما حصل على تأكيدات من إدارة النادي على إقامة اللقاء في موعده.

ويدرس كولر عودة الفلسطيني وسام ابو علي لقيادة الهجوم الأحمر أمام الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومشاركته في التدريبات بصورة قوية.

واستقر كولر على عودة محمد الشناوي قائد الفريق لحراسة المرمي أمام الزمالك، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الداخلية، وكذلك عودة المدافع محمد عبد المنعم للتشكيل الأساسي.

طاقم حكام أجنبي للقمة

وكانت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم أعلنت عن أسماء حكام لقاء القمة 128، حيث من المقرر أن يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.