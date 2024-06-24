رضا عبدالعال: أنا بعترف الأهلي دكر ومحدش يقدر عليه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، على مواقف النادي الأهلي السابقة، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتزامن مع رفض الزمالك خوض مواجهة الأحمر في بطولة الدوري الممتاز، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "الأهلي قال مش هلعب مباراة الألومنيوم في بطولة كأس مصر، قام اتحاد الكرة اخترع حاجة جديدة وقال اللي عنده اتنين لاعيبة في المنتخب مش هيلعب، مع أن ده يعتبر منافس ضعيف بالمقارنة مع الأهلي".

أضاف: "الأهلي قبل كدا خد لاعبيه من المنتخب قبل مواجهة تونس الودية، عشان يلعبوا في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في البطولة الأفريقية، فين هنا الوطنية؟".

أكمل: "الأهلي دكر وواخد حقه تالت ومتلت، ومحدش يقدر عليه وأنا بعترف بكده، ده كابتن طاهر أبو زيد أبن الأهلي لما كان وزير وخد قرار برحيل مجلس إدارة الأحمر، هو مشي والمجلس رجع تاني".

وأتم تصريحاته: "الأهلي بيدي رسائل لاتحاد الكرة، أنه أقوى من أي حد، وما فيش لوائح بتطبق عليه، مع أن ده مبيحصلش مع الزمالك، وهيطبق عليه اللائحة لو انسحب من مباراة القمة".

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