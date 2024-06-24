"كولر كان متمسكا باستمراري".. محمد شريف يرد على حقيقة تعرضه للظلم بسبب موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، على تجربته في الدوري السعودي، وكواليس رحيله من النادي الأهلي.

قال محمد شريف في لقاء تلفزيوني عبر الفضائية المصرية: "تجربة الخليج مهمة بالنسبة لي والدوري السعودي صعبة جدا، معدل تهديفي مش حلو ومش وحش لكنه مقبول، أحرزت أهداف مهمة في الشباب والهلال والاتحاد والوحدة".

أضاف: "مرتبط بعقد مع الخليج للموسم المقبل، ولا أتابع الدوري المصري بشكل منتظم".

أكمل: "حسام حسن يتعامل مع المهاجمين بشكل خاص بعد كل تدريب، وحزنت لعدم المشاركة مع المنتخب أمام بوركينا وغينيا بيساو، وأتمنى التأهل مع المنتخب لكأس العالم"

وأوضح: "كولر كان متمسك باستمراري ولم يطلب رحيلي عن الأهلي، والحديث عن تعرضي للظلم بعد التعاقد مع موديست مش بتاعتي، ومش أنا اللي أقول، وأتواصل باستمرار مع ديانج والشحات وأفشه وياسر إبراهيم".

وأتم تصريحاته: "كنت بحب موسيماني جدا ومشوفتش منه حاجه وحشة، والبطولة العاشرة في أفريقيا كانت أهم بطولة في مشواري مع الأهلي، ووالدي توقع أن أحرز هدفين في الزمالك في أول قمة لي مع الأهلي".

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