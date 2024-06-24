رابطة الأندية تعلن معاقبة الأهلي بعد مباراة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري، بين الأهلي والداخلية، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وحقق الأهلي الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.

وأعلنت رابطة الأندية عبر موقعها الرسمي، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 10 دقائق في بداية المباراة مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدولة مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 42 نقطة، وهو نفس رصيد فريق المصري البورسعيدي.

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