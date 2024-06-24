الزمالك يدخل معسكرا مغلقا لاحتمالية مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن يدخل الفريق الأول لنادي الزمالك، معسكرا مغلقا عقب مران اليوم الإثنين الختامي تحسبا لمواجهة الأهلي.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفقا لجدول المباريات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، عدم خوض المباراة، في ظل رفض استكمال المسابقة، دون خوض الفريق المنافس مبارياته المؤجلة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة جوزيه جوميز، قرر الدخول في معسكر مغلق عقب مران اليوم بشكل طبيعي، تحسبا لأي قرار من مجلس الإدارة، وحتى يكون الفريق جاهز.

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