شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى :أحمد صبحى

خط الدفاع :سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم :ياو أنور، أسامة فيصل.



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أيمن اشرف، جريندو.

ويحتل البنك المركز الـ14 برصيد 24 نقطة ويبحث عن الفوز لتحسين مركزه في جدول الدوري، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ16 برصيد 22 نقطة ويمني النفس في الخروج ولو بنقطة تساعده على الخروج من مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع الجونة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".