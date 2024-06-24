شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تقترب من الحل.. الزمالك يخطر لاعبيه بدخول معسكر مغلق استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت في الأفق بوادر قوية لإنهاء أزمة مباراة القمة، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، بين الأهلي والزمالك، والتي أعلن النادي الأبيض رفضه خوضها إلا بعد إقامة كافة مباريات فرق الدوري الممتاز في الدور الأول للبطولة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك إخطار لاعبي الفريق الأول بالدخول في معسكر مغلق الليلة، وذلك قبل موعد مباراة الأهلي بـ24 ساعة، ما يدل على اقتراب الأزمة من الحل وخوض الزمالك المباراة في موعدها.

وكان الزمالك أخطر اللاعبين في وقت سابق بعدم خوض مباراة القمة، ولكن تم إبلاغهم في الساعات الأخيرة بالاستعداد للدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم، دون ذكر تفاصيل إضافية، إلا أن دخول المعسكر قبل لقاء القمة بـ24 ساعة فقط يدل على اقتراب الأزمة من الانتهاء خلال الساعات المقبلة.