شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يفاضل بين عرضين للرحيل عن الأهلى بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الجنوب أفريقى بيرسى تاو ، صانع ألعاب النادى الاهلى ، بين عرضين من ناديى الوحدة والخلود السعوديين للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى بيرسى تاو أكثر من عرض خارجى خلال الأيام الماضية للانتقال إلى أحدها خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر في الأهلي، إن زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي أحضرت أكثر من عرض خارجي لـ بيرسي تاو عن طريق شركة التسويق التى تمتلكها.

وأضاف المصدر، أن زوجة موسيماني أحضرت عروضا لـ بيرسي تاو من السعودية وجنوب أفريقيا ودوريات خليجية أخرى، سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة مع الأهلي لاتخاذ المناسب منها للطرفين.

تأكد غياب الثنائي بيرسي تاو وعمر كمال لاعبي الأهلي عن مباراة فريقهما أمام الزمالك في قمة الدوري، بسبب الإصابة حيث يعاني تاو من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده فى معسكر جنوب أفريقيا الأخير، بينما يشكو عمر كمال من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

وبدأ مارسيل كولر ترتيب أوراقه على استبعاد الثنائي من حساباته، على أن يضع في حسبانه لاعبين آخرين لتعويض غيابهما، حيث لا توجد أي مشاكل لديه مع توافر بدائل بيرسي تاو مثل رضا سليم وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وكريستو، بينما يوجد محمد هاني لتعويض غياب عمر كمال، وكذلك طاهر أو أكرم توفيق، اللذين يجيدان اللعب في مركز الجبهة اليمنى.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة