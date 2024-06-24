شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 24 يونيو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة شكاوى الأندية من الأخطاء التحكيمية، الزمالك يسعى لتدبير غرامة خالد بوطيب تحسبًا لرفض عروض الجدولة .

رمضان صبحى يخضع لجلسة استماع ثانية أمام لجنة المنشطات السبت المقبل

يخضع رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لجلسة استماع ثانية أمام لجنة المنشطات، لاستكمال سماع أقواله فيما نسب إليه بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بـ الكشف عن المنشطات.

الزمالك يسعى لتدبير غرامة خالد بوطيب تحسبًا لرفض عروض الجدولة

يعمل مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع محامى اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروى الأول السابق من أجل التوصل لحل فى أزمة المديونية المستحقة للاعب، والتى تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، ومازال التفاوض بين مسئولى القلعة البيضاء ومحامى اللاعب مستمرًا ولم يتم الاتفاق على نظام لجدولة تلك المديونية، والتى بناءً عليها قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد للزمالك لثلاث فترات مقبلة.

اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة شكاوى الأندية من الأخطاء التحكيمية

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم، الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها شكاوى أكثر من نادٍ من الأخطاء التحكيمية المتكررة.

الزمالك يجهز قيمة تفعيل بند شراء محمد شحاتة من الطلائع

يجهز نادى الزمالك قيمة تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش، حيث استقر الزمالك على شراء اللاعب بشكل نهائى من الطلائع بعد تقديم أوراق اعتماده خلال فترة استعارته.

مصطفى عسل يكشف عن إصابته فى الركبة بعد انتهاء موسم الاسكواش

كشف مصطفى عسل ، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة العظماء الثمانية الأخيرة بالموسم المنقضي، والتي حصد وصافتها عقب الانسحاب من المباراة النهائية بسبب الإصابة، ليتوج علي فرج باللقب. تأكد غياب بيرسى تاو وعمر كمال عن الأهلى فى مباراة القمة أمام الزمالك

تأكد غياب الثنائي بيرسي تاو وعمر كمال لاعبي الأهلي عن مباراة فريقهما أمام الزمالك في قمة الدوري، بسبب الإصابة حيث يعاني تاو من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده فى معسكر جنوب أفريقيا الأخير، بينما يشكو عمر كمال من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

40 ألف دولار تكلفة حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري المصري