شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن جدول مواعيد اختبارات الناشئين فى الأول من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري جدول مواعيد اختبارات الناشئين للموسم الجديد، حيث كان النادي البورسعيدي قد حدد فى وقت سابق الأول من يوليو المقبل موعداً لانطلاق اختبارات الناشئين التي يشرف عليها عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، على ملعب السيد متولي من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً.



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وبدأت طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم وذلك اعتبارًا من الأحد التاسع من يونيو بملعب الهدف بالمدينة الرياضية.

ويتم طرح الاستمارات على فترتين، الفترة الصباحية وتبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، والفترة المسائية وتبدأ من الرابعة عصرًا وحتى السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تكون اختبارات المراحل العمرية من 2005 وحتى 2011 مفتوحة للناشئين والبراعم من جميع المحافظات.

بينما ستقتصر اختبارات المراحل العمرية من 2012 وحتى 2016 على البراعم من أبناء بورسعيد فقط، وتبلغ قيمة الاستمارة 50 جنيهًا، يشترط لخوض الاختبارات تقدم اللاعب بتقرير طبي معتمد يثبت صحة وسلامة اللاعب.