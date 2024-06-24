شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول سامسون أكينولا بعد توفير المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك، وصول البنينى سامسون أكينولا من بلاده بعدما نجحت إدارة الزمالك فى توفير المستحقات المتأخرة وتم تحويلها إلى حسابه البنكى.

وكان سامسون قرر عدم العودة إلى القاهرة بعدما سافر إلى بلاده للانضمام لصفوف منتخب بلاده، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية منذ ما يقرب 6 أشهر، ونجح الزمالك في تحويل 250 ألف دولار إلى سامسون من قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل إنهاء الأزمة.

ومن المقرر أن يعود سامسون أكينولا لصفوف الزمالك خلال الساعات المقبلة، بعدما وصل لحسابه المبلغ لاستكمال الموسم مع الفريق.

