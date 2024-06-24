فينيسيوس يقود تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوستاريكا

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم البرازيلية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكوستاريكي، بمنافسات أولى مباريات المنتخبان في بطولة "كوبا أمريكا 2024" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة دوريفال جونيور، الفوز أمامه من أجل تحقيق انطلاقة قوية في بطولة كوبا أمريكا 2024.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوستاريكا

ومن المتوقع أن يقود فينيسيوس جونيور تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوستاريكا، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: دانيلو - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - ويندل

خط الوسط: برونو جيماريش - دوجلاس لويز - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - رودريجو

ومن المقرر انطلاق مباراة مباراة البرازيل أمام نظيره الكوستاريكي في تمام الرابعة من فجر الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "سوفي".

ولم تقوم أي قناة بالإعلان عن نقل بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما كانت تنقلها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.