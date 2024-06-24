شوقى غريب: التأهل لكأس العالم أمر طبيعى.. ولابد من تواجد اللاعبين الكبار بالأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - قال شوقى غريب المدير الفنى السابق لمنتخب مصر أن الإنتقاد على آداء الفراعنة شى دائم من قبل الجمهور والنقاد الرياضين رغم الفوز وتصدر المجموعة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم .

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات إذاعية " الوصول الى نهائيات كأس العالم القادم أمر سهل عقب زيادة عدد المنتخبات إلى ما يقرب من 10 منتخبات حيث جميع المجموعات لا يوجد بيها صعوبة للتأهل ".

وأشار شوقى غريب " لابد من الوجود اللاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد القادمة بسبب خبراتهم حيث اتمنى تواجد محمد صلاح ومدافع من اصحاب القدرات الكبيرة ومن الصعب ضم مصطفى محمد بسبب الإصابة التى تعرض لها حيث تستمر لمدة 40 يوم لذلك تصعب لحاقه بالقائمة التى تضم 18 لاعب فقط منهم 3 حراس مرمى وبالإضافة إلى 4 لاعبين فى قائمة الإحتياط تحسباً لتعرض أحد اللاعبين للإصابة ".

وتابع شوقى غريب " أزمة فريق المقاولون العرب أنه تم تغير 10 لاعبين فى الانتقالات الشتوية وهذا الأمر لن أتدخل فيه وقمت إنقاذ الفريق من الهبوط خلال السنوات الماضية والإعتماد على بعض اللاعبين الناشئين ومنح فرصة لبعض المواهب الجيدة حيث الجميع تحدث أنى أقوم بمجاملة أبناء اللاعبين ونجلى يتواجد فى النادى منذ 2012 حيث ضمن الثلاثى الكبار فى ذئاب الجبل ".