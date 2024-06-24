كولر يهاجم كهربا ويهدده بالبقاء على دكة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى عن توجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إنتقاداً شديد اللهجة لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بسبب مستواه السيئ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية " تحدث كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران الفريق أمس ، السبت، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباريات الماضية ".

وقال محمد الليثى " كولر هاجم جميع لاعبي الفريق تقريباً بسبب الأداء السيئ في المباريات الماضية للفريق وأخرها مواجهة الداخلية مساء الجمعة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف ".

وتابع محمد الليثى " كولر أنتقد سلبية وتهاون لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة ، لكن أكثر لاعب نال هجوماً شرساً من جانب كولر كان كهربا، موضحاً أن المدير الفني وصف كهربا باللاعب المُتردد ، السلبي ، الغير إيجابي على مرمى المنافس والذي يشغل نفسه بأمور خارج الملعب وكولر هدد كهربا بالإستبعاد من الحسابات الفنية والعودة للدكة كثيراً حتى يستعيد تركيزه ومستواه ".