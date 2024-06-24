جلسه فى منزل رئيس الزمالك وانقسام حول لعب القمه

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الآن فى يعقد مجلس إدارةنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماع طارئ الآن لاتخاذ القرار النهائي من خوض مباراة القمة وفقا للمطالب التي تحققت خلال اجتماع الوزير وهي : رحيل عامر حسين .. إقالة بيريرا .. إحالة الغندور والبنا للتحقيق .. تحويل سويلم للانضباط .. المشاركة في الكونفدرالية دون دفع رئيس نادي الزمالك جلسه عاجله لمجلس الإدارة للتصويت حول المكتسبات التى حصل عليها النادى من اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع حسين لبيب رئيس النادي وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفه وهى تحويل الحكم أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا للتحقيق وإقالة بيريرا رئيس لجنة الحكام وتحويل ثروت سويلم للجنة الانضباط وإعلان باقى مباريات جدول المسابقه. وشهدت الجلسه كما عملنا انقسامات حيث وافقت الأغلبية على لعب مباراة القمه بينما رفض البعض الاخر ذلك خوفا من الاصطدام بالجماهير.