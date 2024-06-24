اخبار الرياضه

سبورتنج يوفر شاشات عملاقة لمتابعة فريق الكرة بالمحترفين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة احمد حسن والإدارة التنفيذية واللواء رمزى ثعلب مدير عام نادى سبورتنج عن توفير شاشة عملاقة بملاعب كرة السلة المفتوحة بالبولو وذلك لإذاعة مباراة كرة القدم بين الفريق الأول بنادي سبورتنج ونادي الحرس الحدود في مباراة تحديد المتأهل للدوري الممتاز وذلك يوم الأربعاء الساعة الخامسة والنصف  مساءا 

يذكر أنه لا بديل عن الفوز بالمباراة التى يخوضها سبورتنج بقيادة الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى حيث يدخل المباراة برصيد ٨ نقاط بينما حصد فريق حرس الحدود ١٠ نقاط وذلك فى اطار دورى المحترفين 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا