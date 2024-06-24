بيرسي تاو يقترب من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي يستعد لإحضار عرض رسمي من الدوري السعودي من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.



قال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية " تاو تلقى الفترة الأخيرة عروض جيدة وكثيرة من الخليج ومن جنوب أفريقيا لكن العرض الأكثر جدية جاء من الدوري السعودي عن طريق زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، التي تمتلك شركة تسويق اللاعبين والمدربين.

وتابع محمد الليثى "من المقرر أن يأتي العرض السعودي للأهلي بمقابل مالي يصل لـ2 مليون دولار في غضون أيام قليلة من أجل البت فيه خاصة وأن اللاعب لا يمانع في الرحيل لخوض تجربة احترافية جديدة ربما تكون هذه هي نفس وجهة نظر النادي وكولر ".

لجنة التخطيط تنتصر على كولر في قضية "عقد موديست"

كشف الإعلامى محمد الليثى أن وجهة نظر لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إنتصرت على وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني الخاصة بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلا " شهد الأهلي أزمة كبرى خلال الأيام الماضية بين كولر ولجنة التخطيط بسبب موديست فالأول طلب تمديد عقد المهاجم الفرنسي لمدة شهرين ليستمر مع الفريق حتى ينتهي الموسم الكروي في مصر حيث أن عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو الجاري ".

وأشار محمد الليثى " لجنة التخطيط رفضت طلب كولر وأصرت على رحيل موديست بنهاية عقده في 30 يونيو لأن بقاءه ولو لمدة شهرين يُعد إهداراً للمال لأن قدرات اللاعب ومستواه الفني متواضع للغاية كما أنه سيحصل على ما يقرب من 300 ألف دولار خلال الشهرين أي ما يقرب من 14 مليون جنيه مصري بواقع 7 مليون جنيه شهرياً ".