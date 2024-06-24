شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يجتمع بلاعبى الزمالك قبل التدريب الختامي لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر حسين لبيب ، رئيس نادى الزمالك، الجهاز الفني والإدارى بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الجماعى الذى سيقام مساء اليوم، الاثنين، على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة الأهلى.

ومن المنتظر أن يجتمع حسين لبيب مع اللاعبين للتحدث معهم حول ضرورة التركيز في لقاء القمة، والبحث عن تحقيق الفوز، كما سيكشف للاعبين كواليس التراجع عن قرار عدم خوض المباراة.

وظهرت في الأفق بوادر قوية لإنهاء أزمة مباراة القمة، والتي أعلن النادي الأبيض رفضه خوضها إلا بعد إقامة كافة مباريات فرق الدوري الممتاز في الدور الأول للبطولة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك إخطار لاعبي الفريق الأول بالدخول في معسكر مغلق الليلة، وذلك قبل موعد مباراة الأهلي بـ24 ساعة، ما يدل على اقتراب الأزمة من الحل وخوض الزمالك المباراة في موعدها.

وكان الزمالك أخطر اللاعبين في وقت سابق بعدم خوض مباراة القمة، ولكن تم إبلاغهم في الساعات الأخيرة بالاستعداد للدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم، دون ذكر تفاصيل إضافية، إلا أن دخول المعسكر قبل لقاء القمة بـ24 ساعة فقط يدل على اقتراب الأزمة من الانتهاء خلال الساعات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة، بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.