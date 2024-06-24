شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على صرف مكافأة الفوز على فيوتشر قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادى الاسماعيلى ، على صرف مكافأة الفوز للاعبيه على مودرن فيوتشر قبل مواجهة المصري البورسعيدى، ضمن خطة تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات وتعديل مسار الدراويش فى جدول الدوري.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق 7 فوز وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31.

وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري فوزاً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على إستكشاف المصري البورسعيدى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.