شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتقدم على بلدية المحلة بهدف "هلال" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البنك الأهلي فى التقدم بهدف نظيف أمام بلدية المحلة في الشوط الأول أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 19، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السلام، فى الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – عاصم صلاح –

خط الوسط: محمد بسيوني - أحمد النادري – محمد فتحي – إسحاق يعقوب

خط الهجوم: محمد هلال – ياو أنور – أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين وأمير مدحت وأيمن أشرف وسيرجي أكا ومحمود سيد ومحمود قاعود وأحمد مدبولي وكريم بامبو ومحمد عبداللطيف جريندو.

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة من:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ - أحمد العش - نور الزموري - السيد عوض

خط الوسط: أحمد مجدي كهربا - بنجامين إينوك - مؤمن راضي

خط الهجوم: محمد عادل أمو - وحيد محسن - حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود ماهر ومحمد صابر وحسام حسن ويوسف حسن وماجد هاني وعبد الرحمن سمانة وأحمد عتمان وإسلام مرزوق وموسى إفرايم.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرءوف المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر15 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 48 مرة.