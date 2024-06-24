شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد ترتيب "صفقات الدفاع" بعد خروج بلعيد من الحسابات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولىو الأهلي مناقشة الأسماء المرشحة لتدعيم خط دفاعه من اللاعبين الأجانب والمحليين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل صفقة انضمام الجزائري زين الدين بلعيد لصفوف القلعة الحمراء.

ويبدو الاتجاه الأقوى حالياً داخل الأهلى هو الاستعانة باللاعبين المحليين، مع عدم وجود أسماء بارزة من اللاعبين الأجانب لتدعيم قلب الدفاع بعد ضياع صفقة بلعيد.

وأكد مصدر أن هناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم دفاع الأهلي من اللاعبين المحليين، مثل يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، ومصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي زد، وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، على أن يتم الاستقرار على الأسماء المرشحة خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ستناقش مارسيل كولر المدير الفني في أسماء المدافعين المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في الموسم المقبل، على أن يتم البت فيها خلال الفترة القادمة، وإن كان الأقرب هو التعاقد مع لاعبين محليين لتدعيم خط الدفاع.

تلقى مسئولو النادي الأهلي صدمة كبرى بعد ضياع صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بعد إعلان ناديه انضمام اللاعب إلى نادي سان تروند أمس الأحد.

وكان الأهلي قريبا من التعاقد بلعيد في الصيف الحالي، إذ توصل إلى اتفاق مع اللاعب الجزائري في البداية، وكانت المفاوضات تسير بمرونة قبل أن يظهر العرض البلجيكي وتسبب في تغيير موقف اللاعب الذي تمسك بفكرة خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، خاصة بعد نصيحة مدرب منتخب الجزائر له بالانتقال إلى أوروبا.